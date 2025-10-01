Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'e gelen üniversite öğrencileri, polis ekiplerince bilgilendirildi

        Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" Projesi kapsamında kente gelen üniversite öğrencilerini bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'e gelen üniversite öğrencileri, polis ekiplerince bilgilendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" Projesi kapsamında kente gelen üniversite öğrencilerini bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü proje doğrultusunda, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilere yönelik Artuklu Üniversitesi kampüsünde stant açıldı.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Siber, Güvenlik, Asayiş, Trafik ve Toplum Destekli Polislik birimlerinde görev yapan polis ekipleri, açılan stantta öğrencilere dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgi aktardı.

        Öğrencilere hediyeler veren ekipler, bilgilendirme broşürleri de dağıttı.

        Stantta özellikle zararlı madde kullanımı, internet kullanımı ve gençlere yönelik güvenlik tehditleri konularında gençlerin bilgilendirilmesi, farkındalıkların arttırılması hedeflendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Mardin Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliği etkilerine karşı çalışma baş...
        Mardin Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliği etkilerine karşı çalışma baş...
        Mardin'deki 'mısır balyası' yangını, 3'üncü günde kontrol altına alındı
        Mardin'deki 'mısır balyası' yangını, 3'üncü günde kontrol altına alındı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı
        Süryaniler terör nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına dönüy...
        Süryaniler terör nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına dönüy...
        Nusaybin'de tırın çarptığı sinyalizasyon direğinin devrilmesi sonucu ulaşım...
        Nusaybin'de tırın çarptığı sinyalizasyon direğinin devrilmesi sonucu ulaşım...
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı