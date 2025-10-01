Mardin'e gelen üniversite öğrencileri, polis ekiplerince bilgilendirildi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Siber, Güvenlik, Asayiş, Trafik ve Toplum Destekli Polislik birimlerinde görev yapan polis ekipleri, açılan stantta öğrencilere dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgi aktardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü proje doğrultusunda, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilere yönelik Artuklu Üniversitesi kampüsünde stant açıldı.

