        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Galatasaray Kulübü Dursun Özbek, Mardin'de GS Store mağazasının açılışını yaptı

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mardin'de GS Store mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 13:16 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:34
        Galatasaray Kulübü Dursun Özbek, Mardin'de GS Store mağazasının açılışını yaptı
        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mardin'de GS Store mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

        Özbek, merkez Artuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki GS Store mağazasının açılışı amacıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, mağazanın hayırlı olmasını diledi.

        Galatasaray'ın başarılarıyla burada da kazançların artacağına inandığını belirten Özbek, şunları kaydetti:

        "Bütün Galatasaraylıları buradan forma almaya davet ediyorum. Mardin'de de sizin gibi taraftarlarımız olduğu için son derece memnunum. Galatasaray'ı desteklemeye de devam. Şampiyonluklarımız da inşallah birlikteliğimizi devam ettirecektir."

        Mağazada Galatasaray ürünleri ve formalarının yanı sıra Victor Osimhen'e özel hazırlanan kutuların da bulunduğunu anlatan Özbek, tüm taraftarları bu kutuları almaya davet etti.

        Daha sonra Özbek, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile mağazanın açılışını yaptı.

        Açılışın ardından Özbek ve Polat'a reyhan şerbeti ikram edildi.

