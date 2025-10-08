Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Nusaybin ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve birden fazla kişi tarafından silahlı yağma suçlarından hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.M. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.