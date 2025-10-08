Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ekipler, düzenlenen operasyonla yasa dışı silah alım-satım ve kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

