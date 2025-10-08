Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 08.10.2025 - 09:54 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:54
        Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, düzenlenen operasyonla yasa dışı silah alım-satım ve kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Aramalarda, uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, tabanca, kurusıkı tabanca, 23 av tüfeği kartuşu, 13 tabanca fişeği, uzun namlulu silah parçaları, 420 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

