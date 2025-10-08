Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kurs kayıtları başladı
Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nin, engelli bireylerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yeni dönem destek eğitim ve atölye programları için kayıtları başladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nin, engelli bireylerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yeni dönem destek eğitim ve atölye programları için kayıtları başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, resim, müzik, hobi ve mutfak atölyeleri ile fizyo-spor aktiviteleri ve psikolojik destek programları, alanında uzman öğretmenler ve antrenörler eşliğinde bireylere özel olarak planlanıyor.
Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin hem öğrenip hem eğlenebileceği ortamlar sunarken, çeşitli etkinlikler ve derslerle katılımcıların yeteneklerini keşfetmelerine, özgüven kazanmalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerine destek oluyor.
Engelli bireylerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yeni dönem destek eğitim ve atölye programları için merkeze kayıtlar başladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.