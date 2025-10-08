Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kurs kayıtları başladı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nin, engelli bireylerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yeni dönem destek eğitim ve atölye programları için kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 09:57 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:57
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kurs kayıtları başladı
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nin, engelli bireylerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yeni dönem destek eğitim ve atölye programları için kayıtları başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, resim, müzik, hobi ve mutfak atölyeleri ile fizyo-spor aktiviteleri ve psikolojik destek programları, alanında uzman öğretmenler ve antrenörler eşliğinde bireylere özel olarak planlanıyor.

        Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin hem öğrenip hem eğlenebileceği ortamlar sunarken, çeşitli etkinlikler ve derslerle katılımcıların yeteneklerini keşfetmelerine, özgüven kazanmalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerine destek oluyor.

        Engelli bireylerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yeni dönem destek eğitim ve atölye programları için merkeze kayıtlar başladı.

