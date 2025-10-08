Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de bir cadde geçici olarak trafiğe kapatılacak

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesindeki Hükümet Caddesi'nin içme suyu şebekesi çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:26 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de bir cadde geçici olarak trafiğe kapatılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesindeki Hükümet Caddesi'nin içme suyu şebekesi çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yayaların ve araç trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla Hükümet Caddesi'nin yarın geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

        Cadde boyunca devam edecek çalışmalar nedeniyle, vatandaşların ve sürücülerin ulaşımda aksama yaşamamaları için Mehtap Sokak, Emniyet Caddesi, 13 Mart Caddesi, Karanfil Sokak ve 2012 Sokak güzergahlarını alternatif olarak kullanmaları tavsiye edildi.

        MARSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Hükümet Caddesi'nin yeniden hizmete açılmasının hedeflendiğini, sürücülerin trafik yasağı süresince yönlendirme levha ve işaretlerine dikkat etmeleri gerektiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep

        Benzer Haberler

        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kurs kay...
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kurs kay...
        Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mardin'de bir sokağın ismi "11 Ekim Şehitleri Sokağı" olarak değiştirildi
        Mardin'de bir sokağın ismi "11 Ekim Şehitleri Sokağı" olarak değiştirildi
        Midyat'ta atıksu hattı çalışması
        Midyat'ta atıksu hattı çalışması
        Mobil taramada kanser olduğunu öğrenen kadınların erken teşhisle tedavi umu...
        Mobil taramada kanser olduğunu öğrenen kadınların erken teşhisle tedavi umu...