        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de bir sokağın ismi "11 Ekim Şehitleri Sokağı" olarak değiştirildi

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Hamam Sokak'ın ismi "11 Ekim Şehitleri Sokağı" olarak değiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 21:46 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:49
        Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında toplandı.

        Toplantıda, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının Yeni Turan Mahallesi'nde bulunan Hamam Sokak'ın adının "11 Ekim Şehitleri Sokağı" olarak değiştirilmesi teklifi görüşüldü.

        Yapılan görüşme sonucu sokağın isminin "11 Ekim Şehitleri Sokağı" olarak değiştirilmesine karar verildi.

        Kararın ardından sokağa tabela asıldı.

        Nusaybin'de Barış Pınarı Harekatı sırasında 11 Ekim 2019'da terör örgütü PYD/YPG'nin yaptığı havan ve roket saldırısı sonucu 12 kişi şehit düşmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

