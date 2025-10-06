Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Artuklu Üniversitesinden "Akademik Sumud Girişimi" önerisi

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Akademik Sumud Girişimi" oluşturulması önerisinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 15:56 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Artuklu Üniversitesinden "Akademik Sumud Girişimi" önerisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Akademik Sumud Girişimi" oluşturulması önerisinde bulundu.

        Prof. Dr. Özcoşar, beraberinde senato üyeleri ile MAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Gazze'de aylardır süren saldırılara ve bu süreçte yaşanan gelişmelere değindi.

        "Vicdan sahibi tüm akademisyenlerin ve öğrencilerin görevi bilgi aracılığıyla rasyonelleştirilmeye ve meşrulaştırılmaya çalışılan bu tahakküme karşı durmak, hakikatin sesini yükseltmek ve siyonizme karşı dayanışma zeminlerini güçlendirmektir." diyen Özcoşar, Gazze'de binlerce çocuğun yalnızca bombardımanlarla değil, aynı zamanda açlık, susuzluk, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlanması ve uluslararası yükümlülüklerin ihlali gibi nedenlerle, dünya kamuoyunun gözleri önünde hayatını kaybettiğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.

        Özcoşar, bu sessiz ölümler dünyadaki üniversitelerin laboratuvarlarında, kampüslerinde ve dersliklerinde yankı bulmadığı sürece insanlık hafızasında "bilimin suskunluğu" ve "soykırımla iş birliği" olarak kaydedileceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Vicdan sahibi her akademisyenin ve öğrencinin, Filistinli çocukların çığlığına kulak vermesi, bilgi, söz ve eylemle bu zulme karşı durması ahlaki bir zorunluluktur. Soykırım sona erip sorumlular hesap verinceye dek, akademinin öncelikli görevlerinden biri soykırımı görünür kılmak, bu sürecin kolektif hafızada canlı tutulmasını sağlamak ve antisiyonist bilinci yaygınlaştıracak faaliyetler yürütmektir. Üniversitelerde 'Kudüs ve Filistin' derslerinin açılması, spor etkinliklerinden sanat sergilerine, müzik dinletilerinden sinema gösterimlerine, kantin buluşmalarından söyleşilere kadar her türlü etkinliğin siyonizm ve soykırıma dair farkındalık oluşturacak biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. 'Akademik boykot' hayati bir önem taşımaktadır."

        Akademinin temel görevlerinden birinin de insanlığı "siyonist" ideolojinin yarattığı tehditlere karşı koruyabilecek ve küresel ölçekte adalet arayışına katkı sunabilecek yeni kavramsal çerçeveler ve teorik yaklaşımlar geliştirmek olduğunu belirten Özcoşar, "Mardin Artuklu Üniversitesi olarak bu bağlamda öne çıkan 'Evrensel Kudüs kriterleri' ve Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği 'Kudüs ittifakı' kavramsallaştırmalarını önemsiyor, bu konularda detaylı çalışmalar yapılmasını öneriyoruz." diye konuştu.

        Özcoşar, bu süreçte özellikle ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde antisiyonist duruşları sebebiyle baskılara, soruşturmalara ve işten atılma tehditlerine rağmen bilimsel özerkliğin ve akademik etiğin onurunu koruyan tüm akademisyenleri selamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Soykırımı meşrulaştırmaya yönelik gerekçeler üreten ya da soykırım hiç yaşanmıyormuş gibi davranan akademisyenlerin varlığından ise derin bir utanç duyduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak, siyonist baskılara maruz kalan akademisyenlerin durumuna dikkati çekmek ve akademik özgürlükleri savunmak amacıyla hazırlayacağımız 'Akademide Siyonist Baskı' başlıklı raporun ilkini 2026'nın nisan ayında yayımlayacağız. Bu raporu her yıl nisan ayında düzenli olarak uluslararası kamuoyunun bilgisine sunacağız. Nasıl ki farklı ülkelerden, etnik kökenlerden ve inançlardan vicdan sahibi bireylerin katılımıyla oluşan Sumud Filosu, Gazze'ye yönelik deniz ablukasını kırmayı amaçlayan sembolik bir iradeyi temsil ettiyse benzer biçimde bir 'Akademik Sumud' girişimi de bilgi üzerindeki tahakkümü aşmayı hedefleyen kolektif ve entelektüel bir seferberlik olarak hayata geçirilmelidir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Mardin'de bazı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
        Mardin'de bazı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
        Mardin'de, "Gazze'ye Vefa Yürüyüşü" düzenlendi
        Mardin'de, "Gazze'ye Vefa Yürüyüşü" düzenlendi
        Mardin'de otomobilin çarptığı eşek ile üzerindeki kişi yaralandı
        Mardin'de otomobilin çarptığı eşek ile üzerindeki kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Mardin'de PKK'nın saldırısında şehit olan 8'i çocuk 26 kişi anıldı
        Mardin'de PKK'nın saldırısında şehit olan 8'i çocuk 26 kişi anıldı
        Mardin'de otomobilin çarptığı Berivan, toprağa verildi
        Mardin'de otomobilin çarptığı Berivan, toprağa verildi