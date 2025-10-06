Mardin Artuklu Üniversitesinden "Akademik Sumud Girişimi" önerisi

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Akademik Sumud Girişimi" oluşturulması önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Özcoşar, beraberinde senato üyeleri ile MAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Gazze'de aylardır süren saldırılara ve bu süreçte yaşanan gelişmelere değindi.

"Vicdan sahibi tüm akademisyenlerin ve öğrencilerin görevi bilgi aracılığıyla rasyonelleştirilmeye ve meşrulaştırılmaya çalışılan bu tahakküme karşı durmak, hakikatin sesini yükseltmek ve siyonizme karşı dayanışma zeminlerini güçlendirmektir." diyen Özcoşar, Gazze'de binlerce çocuğun yalnızca bombardımanlarla değil, aynı zamanda açlık, susuzluk, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlanması ve uluslararası yükümlülüklerin ihlali gibi nedenlerle, dünya kamuoyunun gözleri önünde hayatını kaybettiğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Özcoşar, bu sessiz ölümler dünyadaki üniversitelerin laboratuvarlarında, kampüslerinde ve dersliklerinde yankı bulmadığı sürece insanlık hafızasında "bilimin suskunluğu" ve "soykırımla iş birliği" olarak kaydedileceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vicdan sahibi her akademisyenin ve öğrencinin, Filistinli çocukların çığlığına kulak vermesi, bilgi, söz ve eylemle bu zulme karşı durması ahlaki bir zorunluluktur. Soykırım sona erip sorumlular hesap verinceye dek, akademinin öncelikli görevlerinden biri soykırımı görünür kılmak, bu sürecin kolektif hafızada canlı tutulmasını sağlamak ve antisiyonist bilinci yaygınlaştıracak faaliyetler yürütmektir. Üniversitelerde 'Kudüs ve Filistin' derslerinin açılması, spor etkinliklerinden sanat sergilerine, müzik dinletilerinden sinema gösterimlerine, kantin buluşmalarından söyleşilere kadar her türlü etkinliğin siyonizm ve soykırıma dair farkındalık oluşturacak biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. 'Akademik boykot' hayati bir önem taşımaktadır." Akademinin temel görevlerinden birinin de insanlığı "siyonist" ideolojinin yarattığı tehditlere karşı koruyabilecek ve küresel ölçekte adalet arayışına katkı sunabilecek yeni kavramsal çerçeveler ve teorik yaklaşımlar geliştirmek olduğunu belirten Özcoşar, "Mardin Artuklu Üniversitesi olarak bu bağlamda öne çıkan 'Evrensel Kudüs kriterleri' ve Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği 'Kudüs ittifakı' kavramsallaştırmalarını önemsiyor, bu konularda detaylı çalışmalar yapılmasını öneriyoruz." diye konuştu.