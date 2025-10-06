Mardin'de bazı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

Mardin'de düzenlenen asayiş operasyonlarında, aralarında firari hükümlünün de bulunduğu bazı suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ve bazı suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 29 Eylül-5 Ekim'de yapılan çalışmalarda, aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlünün de bulunduğu 41 kişi yakalandı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.