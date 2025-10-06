Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de bazı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

        Mardin'de düzenlenen asayiş operasyonlarında, aralarında firari hükümlünün de bulunduğu bazı suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 15:24 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:24
        Mardin'de bazı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
        Mardin'de düzenlenen asayiş operasyonlarında, aralarında firari hükümlünün de bulunduğu bazı suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ve bazı suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, 29 Eylül-5 Ekim'de yapılan çalışmalarda, aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlünün de bulunduğu 41 kişi yakalandı.

        Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

