Nusaybin'de tır ile pikabın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile pikabın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile pikabın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İpekyolu üzerindeki Nusaybin Devlet Hastanesi kavşağı yakınlarında sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile pikap çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Pikapta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.