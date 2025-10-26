Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 10:43 Güncelleme: 26.10.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında ilk kez yer alan Mardin'de festivalin sekizinci gününde konser, söyleşi, atölye çalışmaları ile çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

        Sevilen şarkıcı Murat Doğru, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda aldığı sahneyle izleyenler tarafından beğeni topladı.

        Şarkıcı Metin Şentürk de geçmişten günümüze uzanan unutulmaz eserleriyle Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Vali Kılıçlar Salonu'nda verdiği konserle dinleyicilerine nostalji dolu bir gece yaşattı.

        "Ezber Bozan Kadınlar" söyleşisinde yazar Melike Günyüz ve illüstratör Nur Betül Aktaş, Midyat Altunkaya İlçe Halk Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Programda, kadınların farklı alanlardaki mücadeleleri, başarı hikayeleri ve çizimlerin anlatım gücü üzerine sohbet gerçekleştirildi.

        Artuklu Belediyesi İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen "Geleneksel Keçe Atölyesi" ile Zinciriye Medresesi'nde gerçekleştirilen "Ebru Atölyesi", katılımcılara geleneksel sanatları yakından tanıma ve deneyimleme imkanı sundu.

        Festival boyunca "Sen de Söyle" kabininde seslerini duyuran müzikseverlerden iki finalist Murat Boz konseri öncesi sahneye çıkarak Fuar Alanı'nda binlerce kişinin önünde şarkılarını söyledi. Canlı halk oylamasıyla Aleyna Bayhoca birinci seçilerek "Sen de Söyle"nin galibi oldu.

        15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda yer alan, rengarenk aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla dolu Çocuk Köyü, festivalin sekizinci gününde de neşeli anlara sahne oldu. Çocuklar, "Balon Katlama" gösterisi ve "Maşa ile Koca Ayı" çocuk tiyatrosu ile doyasıya eğlendi.

        Çocuklar "Geleneksel Keçe" ve "Ebru" atölyeleriyle de geleneksel sanatların ışığında yaratıcılıklarını geliştirdikleri deneyimler yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?

        Benzer Haberler

        Mardin'de "Dijital Gençlik Merkezi" açıldı
        Mardin'de "Dijital Gençlik Merkezi" açıldı
        Kazada yaralanan Rojhat, kurtarılamadı
        Kazada yaralanan Rojhat, kurtarılamadı
        Vali Tuncay Akkoyun, engelli çocuğun Alişan konserine gitme isteğini yerine...
        Vali Tuncay Akkoyun, engelli çocuğun Alişan konserine gitme isteğini yerine...
        Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
        Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
        Sanatçı Alişan Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Sanatçı Alişan Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı