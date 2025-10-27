Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 10:12 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik 20-26 Ekim'de çalışma yapıldı.

        Çalışmada, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

        Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda Emniyet Müdürlüğü birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri istenerek, yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"

        Benzer Haberler

        Sanatçı Merve Özbey Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Sanatçı Merve Özbey Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Mardin'de 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde ölü bulundu
        Mardin'de 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde ölü bulundu
        Mardin 1969 Spor-Isparta 32 Spor: 4-0
        Mardin 1969 Spor-Isparta 32 Spor: 4-0
        Sanatçı Murat Boz Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Sanatçı Murat Boz Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Mardin Kültür Yolu Festivali'ne yoğun katılım
        Mardin Kültür Yolu Festivali'ne yoğun katılım
        Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
        Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor