Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de itfaiye personeline eğitim programı düzenlendi

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde itfaiye personeline eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 14:28 Güncelleme: 27.12.2025 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de itfaiye personeline eğitim programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde itfaiye personeline eğitim verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sanat Akademisi Konferans Salonu'nda, itfaiye personeline, AFAD bünyesinde "Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitim" programı düzenlendi.

        Program sonunda eğitime katılan personellere sertifikaları verildi.

        Programa, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğulları, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Erhan Hakioğlu, İtfaiye Daire Başkanı Hamdullah Bozkurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doğan Ağalday ve AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Sahte reçete iddianamesi! 5 kişi için 46 yıla kadar hapis istemi
        Sahte reçete iddianamesi! 5 kişi için 46 yıla kadar hapis istemi
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        İnmede yanlış müdahalelere dikkat! Hayati riski artırıyor
        İnmede yanlış müdahalelere dikkat! Hayati riski artırıyor
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş

        Benzer Haberler

        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de kaybolan banka kartından 7 bin 400 lira çeken 2 şüpheli yakalandı
        Mardin'de kaybolan banka kartından 7 bin 400 lira çeken 2 şüpheli yakalandı
        Mardin'de yağmur ve sis etkili oldu
        Mardin'de yağmur ve sis etkili oldu
        Mardin'de kaybolan banka kartından para çeken 2 şüpheli yakalandı
        Mardin'de kaybolan banka kartından para çeken 2 şüpheli yakalandı
        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Mardin'de 3 kişilik ailenin ölü bulunmasıyla ilgili aileden açıklama
        Mardin'de 3 kişilik ailenin ölü bulunmasıyla ilgili aileden açıklama