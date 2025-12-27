Mardin'de itfaiye personeline eğitim programı düzenlendi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde itfaiye personeline eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sanat Akademisi Konferans Salonu'nda, itfaiye personeline, AFAD bünyesinde "Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitim" programı düzenlendi.

Program sonunda eğitime katılan personellere sertifikaları verildi.

Programa, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğulları, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Erhan Hakioğlu, İtfaiye Daire Başkanı Hamdullah Bozkurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doğan Ağalday ve AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan katıldı.