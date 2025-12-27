Mardin'de kaybolan banka kartından para çeken 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu ilçesinde bir vatandaşın kendisine ait banka kartının kaybolması sonucu bilgisi dışında 7 bin 400 lira para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

