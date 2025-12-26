Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücüsü yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 18:53 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:53
        Mardin'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücüsü yakalandı
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne idari para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü S.G. yakalandı.

        "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu" uyarınca idari para cezası uygulanan sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

        Paylaşımda, "Gereği yapıldı. Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Unutmayalım, trafik herkesin ortak yaşam alanıdır." ifadelerine yer verildi.

