Mardin'de 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenlendi

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için hatim programı düzenlendi.

Valilik himayesinde 15 Temmuz Derneğince düzenlenen program kapsamında, merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda, daha önce okunan hatimlerin İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından duası yapıldı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, gazetecilere, şehitlere rahmet hayatta kalan gazilere sağlıklı bir yaşam diledi.

Turunç, "15 Temmuz Derneği olarak şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak adına her ay bir ilimizde şehit sayısı kadar hatim okunuyor. Burada okunan hatimlerin duasını yapıyoruz. Şehitlerimize dualar ediyoruz. Gazilerimize sağlık ve huzur için dua ediyoruz." dedi.

Programa, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.