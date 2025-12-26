Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenlendi

        Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için hatim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 17:29 Güncelleme: 26.12.2025 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için hatim programı düzenlendi.

        Valilik himayesinde 15 Temmuz Derneğince düzenlenen program kapsamında, merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Programda, daha önce okunan hatimlerin İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından duası yapıldı.

        15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, gazetecilere, şehitlere rahmet hayatta kalan gazilere sağlıklı bir yaşam diledi.

        Turunç, "15 Temmuz Derneği olarak şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak adına her ay bir ilimizde şehit sayısı kadar hatim okunuyor. Burada okunan hatimlerin duasını yapıyoruz. Şehitlerimize dualar ediyoruz. Gazilerimize sağlık ve huzur için dua ediyoruz." dedi.

        Programa, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Nusaybin'de "model uçak rehber öğretmen tekamül kursu" düzenlendi
        Nusaybin'de "model uçak rehber öğretmen tekamül kursu" düzenlendi
        Mardin merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Mardin merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Özel hastanede anestezi sonrası kalbi duran Sara öldü, ailesi suç duyurusun...
        Özel hastanede anestezi sonrası kalbi duran Sara öldü, ailesi suç duyurusun...
        Hızla yükselen Mardin Şehir Hastanesinde sona gelindi
        Hızla yükselen Mardin Şehir Hastanesinde sona gelindi
        Mardin'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı