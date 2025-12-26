Mardin'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, hakkında "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet" ve "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.