Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 09:19 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, hakkında "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet" ve "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!

        Benzer Haberler

        Midyat'ta Regaip Kandili idrak edildi
        Midyat'ta Regaip Kandili idrak edildi
        Mardin'de 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
        Mardin'de 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
        Mardin'de Süryaniler, Doğuş Bayramı'nı kutladı (2)
        Mardin'de Süryaniler, Doğuş Bayramı'nı kutladı (2)
        Mardin'de Süryani Hristiyanlar Noel'i Kırklar Kilisesi'nde ayinle karşıladı
        Mardin'de Süryani Hristiyanlar Noel'i Kırklar Kilisesi'nde ayinle karşıladı
        Mardin'de tarihi Kırklar Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi
        Mardin'de tarihi Kırklar Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi
        Mardin'de Süryaniler, Doğuş Bayramı'nı kutladı
        Mardin'de Süryaniler, Doğuş Bayramı'nı kutladı