Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat'ta Regaip Kandili idrak edildi

        Mardin'in Midyat ilçesinde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 22:30 Güncelleme: 25.12.2025 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta Regaip Kandili idrak edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

        İlçe Müftülüğünce Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Müftülük vaizi İdris Yıldırım verdiği vaazda, Regaip Kandili ve üç ayların İslam dinindeki manevi önemini anlattı.

        Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kişi adli kontrolle serbest
        İki kişi adli kontrolle serbest
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Otomobil döner salonuna girdi
        Otomobil döner salonuna girdi
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Mardin'de 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
        Mardin'de 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
        Mardin'de Süryaniler, Doğuş Bayramı'nı kutladı (2)
        Mardin'de Süryaniler, Doğuş Bayramı'nı kutladı (2)
        Mardin'de Süryani Hristiyanlar Noel'i Kırklar Kilisesi'nde ayinle karşıladı
        Mardin'de Süryani Hristiyanlar Noel'i Kırklar Kilisesi'nde ayinle karşıladı
        Mardin'de tarihi Kırklar Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi
        Mardin'de tarihi Kırklar Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi
        Mardin'de Süryaniler, Doğuş Bayramı'nı kutladı
        Mardin'de Süryaniler, Doğuş Bayramı'nı kutladı
        Nusaybin'de seyir halindeki tır alev aldı
        Nusaybin'de seyir halindeki tır alev aldı