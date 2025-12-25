Midyat'ta Regaip Kandili idrak edildi

Müftülük vaizi İdris Yıldırım verdiği vaazda, Regaip Kandili ve üç ayların İslam dinindeki manevi önemini anlattı.

