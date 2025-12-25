Nusaybin'de seyir halindeki tır alev aldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır ağır hasar gördü.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır ağır hasar gördü.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen soğan yüklü tır, dün gece kırsal Duruca Mahallesi mevkisinde seyir halinde alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek eşi ve çocuğuyla araçtan indi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın tırda ağır hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.