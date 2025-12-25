Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Nusaybin'de seyir halindeki tır alev aldı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır ağır hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:03 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nusaybin'de seyir halindeki tır alev aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır ağır hasar gördü.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen soğan yüklü tır, dün gece kırsal Duruca Mahallesi mevkisinde seyir halinde alev aldı.

        Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek eşi ve çocuğuyla araçtan indi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın tırda ağır hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran için adli kontrol talebi
        Sadettin Saran için adli kontrol talebi
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Mardin'deki Rabat Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı
        Mardin'deki Rabat Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de Protestan Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        Mardin'de Protestan Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Eker, MAÜ'de "İnsan, Toplum ve Medeniyet" der...
        TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Eker, MAÜ'de "İnsan, Toplum ve Medeniyet" der...
        Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
        Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı