Mardin'de Protestan Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

Mardin Protestan Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı.

Merkez Artuklu İlçesindeki tarihi ibadethanede Mardin Protestan Kilisesi papazı Ender Peker ve yardımcısı İbrahim Ok yönetiminde düzenlenen ayinde, Hz. İsa'nın hayatı anlatıldı.

Türkçe ve Kürtçe ilahilerin okunduğu ayinde, dualar edildi.

Ayinin ardından kilise bahçesinde davetliler, birbirlerinin bayramını kutladı.

Ayin sonrası açıklama yapan Peker, farklı etnik yapıların bir arada yaşadığı şehirde Noel Bayramını kutladıklarını söyledi.

Tarihi kentte ilk kez bayramı gece kutladıklarını ifade eden Peker, Hz. İsa'nın doğuşunun bu ayın 24'ünün 25'e bağlayan gece olduğunu, bu nedenle kutlamayı gece yaptıklarını kaydetti.

Mardin'de farklı etnik yapıların bir arada huzur içinde yaşadığının dile getiren Peker, bu birlikteliğin bütün dünyaya rol model olabileceğini belirtti.

Peker şöyle konuştu:

"Mardin, iyi bir örnektir dünyaya. Birçok farklı kimliğin, dinin bir arada yaşadığı bir yerdir. Burada birbirimizi severiz, birbirimizin bayramlarını kutlamaya gideriz. Biz Hristiyanız, Müslüman arkadaşlarımızın bayramı olur, onların evine gideriz. Köylere gideriz, bayramlarını kutlarız. Onlar buraya gelirler. İnsanız ve kardeşiz. Bu nedenle de o şekilde bakıyoruz birbirimize. O sevgiyle, o kardeşlik ruhuyla bakıyoruz birbirimize."