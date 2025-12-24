Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de Protestan Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

        Mardin Protestan Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 22:49 Güncelleme: 24.12.2025 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de Protestan Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Protestan Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı.

        Merkez Artuklu İlçesindeki tarihi ibadethanede Mardin Protestan Kilisesi papazı Ender Peker ve yardımcısı İbrahim Ok yönetiminde düzenlenen ayinde, Hz. İsa'nın hayatı anlatıldı.

        Türkçe ve Kürtçe ilahilerin okunduğu ayinde, dualar edildi.

        Ayinin ardından kilise bahçesinde davetliler, birbirlerinin bayramını kutladı.

        Ayin sonrası açıklama yapan Peker, farklı etnik yapıların bir arada yaşadığı şehirde Noel Bayramını kutladıklarını söyledi.

        Tarihi kentte ilk kez bayramı gece kutladıklarını ifade eden Peker, Hz. İsa'nın doğuşunun bu ayın 24'ünün 25'e bağlayan gece olduğunu, bu nedenle kutlamayı gece yaptıklarını kaydetti.

        Mardin'de farklı etnik yapıların bir arada huzur içinde yaşadığının dile getiren Peker, bu birlikteliğin bütün dünyaya rol model olabileceğini belirtti.

        Peker şöyle konuştu:

        "Mardin, iyi bir örnektir dünyaya. Birçok farklı kimliğin, dinin bir arada yaşadığı bir yerdir. Burada birbirimizi severiz, birbirimizin bayramlarını kutlamaya gideriz. Biz Hristiyanız, Müslüman arkadaşlarımızın bayramı olur, onların evine gideriz. Köylere gideriz, bayramlarını kutlarız. Onlar buraya gelirler. İnsanız ve kardeşiz. Bu nedenle de o şekilde bakıyoruz birbirimize. O sevgiyle, o kardeşlik ruhuyla bakıyoruz birbirimize."

        Bayramın başta Orta Doğu olmak üzere bütün dünyaya barış getirmesini temenni ettiklerini belirten Peker, "Barış ve huzur için dua ediyoruz. Sürekli ayinlerimize de bunu söylüyoruz. Bu bayramda bunun için dua ediyoruz, tanrıya yalvarıyoruz. Bütün Hristiyan aleminin de Noel bayramını kutluyoruz. Sevgiyle, sevinçle, esenlikle geçmesini diliyoruz. Ülkemiz için ve Orta Doğu için ve dünyamız için barış huzur ve esenlik getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        Veerman PSV'de kaldı!
        Veerman PSV'de kaldı!
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı

        Benzer Haberler

        TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Eker, MAÜ'de "İnsan, Toplum ve Medeniyet" der...
        TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Eker, MAÜ'de "İnsan, Toplum ve Medeniyet" der...
        Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
        Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Kardeşler arasında silahlı arazi kavgası; 1'i ağır, 4 yaralı
        Kardeşler arasında silahlı arazi kavgası; 1'i ağır, 4 yaralı
        Mardin'de durdurulan araçta 2 adet kalaşnikof ele geçirildi
        Mardin'de durdurulan araçta 2 adet kalaşnikof ele geçirildi
        Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı