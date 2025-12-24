Mardin'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kırsal Çetinler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu S.İ (51), F.İ (55), S.İ (52) ile A.İ. (53) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
