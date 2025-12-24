Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 15:22 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:22
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun beraberinde Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ile ilçenin kırsal Altınoluk Mahallesi'ndeki şehit kabirlerini ziyaret etti.

        Ziyarette, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Akkoyun, daha sonra Altınoluk İlkokulunu ziyaret etti, öğrencilerle görüştü, okul müdürü Hakan Macit'ten eğitim öğretim faaliyetleri ve okulun genel durumu ile ilgili bilgi aldı.

        Altınoluk Mahallesi'nde vatandaşlarla da bir araya gelen Akkoyun, talep ve önerileri dinledi, muhtar Mehmet Sait Çiçek'ten bilgi aldı.

        Vali Akkoyun, vatandaşların ilettiği taleplerin karşılanması, sorunların çözümü konusunda ilgili kurum müdürleri ve daire başkanlarına talimat verdi.

        Akkoyun, ardından Altınoluk Jandarma Üs Bölgesi Komutanlığını ziyaret ederek, jandarma personeli ve güvenlik korucularıyla görüştü.

