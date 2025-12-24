Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

Paylaşımda, "Medeniyetler şehri Mardin'de, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yürütülen denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.

Bu kapsamda 1261 araç ve sürücüsü denetlendi, 30 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Uygulamada, 29 okul çevresi, 5 umuma açık yer, 28 metruk bina, 24 park ve bahçe kontrol edildi, 2 bin 813 kişi sorgulandı, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, il merkezi ve ilçelerde 83 ekip ve 255 personelin katılımıyla genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla uygulama yapıldı.

