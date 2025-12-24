Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Mardin'de huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:03 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, il merkezi ve ilçelerde 83 ekip ve 255 personelin katılımıyla genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla uygulama yapıldı.

        Uygulamada, 29 okul çevresi, 5 umuma açık yer, 28 metruk bina, 24 park ve bahçe kontrol edildi, 2 bin 813 kişi sorgulandı, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Bu kapsamda 1261 araç ve sürücüsü denetlendi, 30 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Paylaşımda, "Medeniyetler şehri Mardin'de, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yürütülen denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Katilden yapay zeka savunması!
        Katilden yapay zeka savunması!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Mardin'de sürücü ve yolculara emniyet kemeri bilgilendirmesi
        Mardin'de sürücü ve yolculara emniyet kemeri bilgilendirmesi
        Küresel ısınmaya karşı 2 yılda 20 binden fazla tohum ekip, fidan dikti
        Küresel ısınmaya karşı 2 yılda 20 binden fazla tohum ekip, fidan dikti
        Mardin'de sürücü ve yolcular emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendir...
        Mardin'de sürücü ve yolcular emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendir...
        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" unvanını sürdürm...
        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" unvanını sürdürm...
        Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi ile Midyat'ta temiz hava hamlesi
        Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi ile Midyat'ta temiz hava hamlesi
        Mardin'de zincirleme trafik kazası
        Mardin'de zincirleme trafik kazası