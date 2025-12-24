Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de sürücü ve yolcular emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirildi

        Mardin'de trafik polisleri sürücü ve yolcuları emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

        Giriş: 24.12.2025 - 01:07 Güncelleme: 24.12.2025 - 01:07
        Mardin'de sürücü ve yolcular emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirildi
        Mardin'de trafik polisleri sürücü ve yolcuları emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, trafik birimlerince, trafik güvenliğini artırmak ve yolculuklarda emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek amacıyla il merkezi ve ilçelerdeki otogarlarda bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

        Bu kapsamda, otogarlardan sefere çıkan otobüslerin sürücüleri ile yolcular, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulmasının önemi hakkında bilgilendirildi.

        Kentte, 1-22 Aralık'ta gerçekleştirilen çalışmada 655 araç denetlendi, 18 bin 738 yolcu ve 1362 sürücü bilgilendirildi.

        Paylaşımda, "Emniyet kemeri kullanımı, kazalarda ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini yüzde 50 azaltır, araç içinde savrulmanızı, araç dışına fırlamanızı, araç ile zemin arasında sıkışmanızı önler. Emniyet kemeri, basit bir alışkanlık değil, hayat kurtaran bir tedbirdir. Lütfen her yolculukta, her koltukta emniyet kemerinizi takınız." ifadelerine yer verildi.

