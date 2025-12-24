Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de bir araçta 2 uzun namlulu silah ele geçirildi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir araçta 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 15:10 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:10
        Mardin'de bir araçta 2 uzun namlulu silah ele geçirildi
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir araçta 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kentin huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Açıklamada, "Huzur ve güvenin şehri Mardin için mücadelemiz kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.

