        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Eker, MAÜ'de "İnsan, Toplum ve Medeniyet" dersine konuk oldu

        Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Mardin Artuklu Üniversitesince (MAÜ) düzenlenen "İnsan, Toplum ve Medeniyet" dersinin konuğu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 18:17 Güncelleme: 24.12.2025 - 18:17
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MAÜ Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen programda Eker, insan, toplum ve medeniyet kavramlarını tarihsel ve düşünsel boyutlarıyla ele aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eker, insanı yalnızca biyolojik bir varlık olarak tanımlayan yaklaşımların eksik kaldığını belirtti.

        Medeniyet kavramını değerlendiren Eker, toplumların inanç ve değerlerinin şehirleri, şehirlerin ise medeniyetleri inşa ettiğini ifade etti.

        Eker, şunları kaydetti:

        "Dünyada yaklaşık 2 milyar insan fizyolojik açlık yaşıyor. Yeterli gıdaya erişse bile sağlıklı ve dengeli beslenemiyor. 1,2 milyar insan temiz içme suyuna erişemiyor. Su, toprak ve hava kirliliği kalıcı etkiler doğuruyor. Bu durum tarımsal üretimi, gıda kalitesini ve toplum sağlığını doğrudan tehdit ediyor."

        Eker daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

