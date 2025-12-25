Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 09:14 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:14
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis ve 27 bin 160 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

