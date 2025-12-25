Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis ve 27 bin 160 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.