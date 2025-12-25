Mardin'deki Rabat Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Derik ilçesinde birçok medeniyetin izlerini taşıyan Rabat Kalesi'nde başlatılan arkeolojik kazılar, tarihe ışık tutacak.

Kırsal Hisaraltı Mahallesi'nde yer alan, Sasanilerin ve bölgedeki ticaret kervanlarının korunması amacıyla yaklaşık 5,5 hektarlık alanda Geç Roma Dönemi'nde kurulduğu değerlendirilen 955 rakımlı kalede, Mardin Müze Müdürlüğünce arkeolojik kazı çalışması başlatıldı.

Tarihi kaledeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle, Mardin Müze Müdürü İdris Akgül'ün başkanlığında, arkeolog Mehmet Şan ve Erkan Güzel'in de katılımıyla yürütülüyor.

Kazı ekibi, araçla ulaşım için elverişli yolu bulunmayan kaleye yaklaşık 1,5 saat yürüyerek ulaşıyor.

Gözetleme kuleleri, surlar, kiliseler, askeri ve sivil konutlar, sunaklar (tapınaklarda, günlük yakılan, üzerinde kurban kesilen, dini tören yapılan taş masa), kaya mezarları ve su kanalları gibi yapıların bulunduğu kaleye ulaşan ekipler, kazıları titizlikle yürütüyor.

- "Tarihi belgeleme konusunda önemli buluntular elde ettik"

Müze Müdürü ve Kazı Başkanı İdris Akgül, AA muhabirine, Dara Antik Kenti'nden sonra en iyi korunmuş arkeolojik alanlardan biri olan Rabat Kalesi'nde ilk kazmayı bu yıl vurduklarını söyledi.

Akgül, kazı çalışmalarının şapel (büyük kiliselerin içinde bir azizin adına ayrılmış küçük ibadet yerleri) olarak bilinen mimari yapıda başlatıldığını belirtti.

Burada ilk kez 1866 yılında gezgin ve araştırmacılar tarafından belgeleme çalışmaları yapıldığını anlatan Akgül, çalışmalarda, buranın kiliseleri, sarnıçları ve diğer yapılarıyla gayet iyi korunduğunun belgelendiğini kaydetti.

Akgül, "Yüzeyde seramik gruplar üzerinde yaptığımız çalışmada buranın Helenistik dönemden başlayarak Roma, Bizans ve Artuklu dönemine kadar kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yaklaşık 2 bin yıllık bir kale. Helenistik, Roma, Bizans ve Artuklu dönemlerine ait seramik örnekleri tespit ettik. Ok uçları ve sikke gibi, tarihi belgeleme konusunda önemli buluntular elimize geçti." dedi.