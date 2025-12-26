Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Mardin merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 15:21 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:21
        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekiplerince Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        ​Aramalarda toplam 21 bin 157 uyuşturucu hap, 1 kilo 240 gram eroin, 1 kilo 80 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

