Hızla yükselen Mardin Şehir Hastanesinde sona gelindi

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Daha kaliteli ve konforlu sağlık hizmeti hedefiyle yapımı süren Mardin Şehir Hastanesinin yüzde 78'lik bölümü tamamlandı.

Kentte sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla planlanan yatırımlar arasında Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde 260 bin metrekare alanda hızla yükselen 750 yatak kapasiteli Mardin Şehir Hastanesi de bulunuyor.

Bünyesinde 264 poliklinik, 226 yoğun bakım yatağı, 28 ameliyathane, 382 hasta odasının bulunacağı hastanede fiziki gerçekleşme yüzde 78'e ulaştı.

Hastalara beş yıldızlı otel konforunda hizmet sunacak hastanenin 2026 yılı sonunda hizmete açılması planlanıyor.

Tamamlandığında sağlık turizmine de katkı sağlaması hedeflenen hastane inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendi.

- "Büyük bir hızla ilerliyor"

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AA muhabirine, Mardin'de birçok kamu yatırımı gibi şehir hastanesinin de büyük bir hızla ilerlediğini söyledi.

Hastanenin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden Akkoyun, "Şehir hastanesi gerek kalitesi gerekse de bünyesindeki ameliyathaneleri, hasta odaları, yoğun bakım üniteleri ve birçok alanıyla şehrimize, bölgemize büyük hizmetler yapacaktır. Şehir hastaneleri Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli projelerinden biri. Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi bu şehir hastanesinin de şehrimize kazandırılması çok çok önemli. Bu vesileyle şehrimiz adına Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Akkoyun, hastanenin tamamlanmasıyla şehrin ve bölgenin daha nitelikli sağlık hizmetine kavuşacağını belirterek, bunun aynı zamanda sağlık turizmine de önemli katkı sunacağını kaydetti.

Mardin'in sağlık turizmi açısından da önemli bir merkez olacağına işaret eden Akkoyun, şöyle devam etti:

"Hem konumu hem de kalitesi ile şehrimize, ülkemize yakışır bir hastane inşa ediliyor. Sağlık alanında önemli bir yatırımı envanterimize almış olacağız. Bölgemiz insanı da daha kaliteli, konforlu ve teknik donanıma sahip bir hastaneye kavuşmuş olacak. Gerek uzman hekimleri gerekse de diğer sağlık personeli ile şehrimizin kapasitesi daha da artmış olacaktır. Bu da şehrimize büyük bir kazanım sağlayacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşaatı sık sık denetliyoruz, ziyaret ediyoruz, büyük bir hızla ilerliyor. Kısa süre içerisinde inşallah faaliyete alacağız."