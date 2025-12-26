Habertürk
        Mardin'de "Aile Yılı" kapsamında 47 çift umreye gönderilecek

        Mardin'de "Aile Yılı" kapsamında 47 çift umreye gönderilecek

        Mardin Büyükşehir Belediyesince, "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinde 25 yılı dolduran 47 çift umreye gönderilecek.

        Giriş: 26.12.2025 - 18:22 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:22
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aile kurumunun güçlendirilmesi ve uzun soluklu evliliklerin desteklenmesi amacıyla evliliklerinde 25 yılını tamamlayan çiftlere yönelik umre programı düzenlenecek.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek program kapsamında umre ziyaretine katılmak isteyen çiftler için 26 Aralık'ta başvurular başladı.

        Başvuruların ardından 15 Ocak 2026 tarihinde komisyon huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenen 47 çift umreye gönderilecek.

        Umre ziyareti 22-30 Mart 2026'da gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

