Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 9 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​