Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının ölümüne ilişkin ailenin avukatlarından açıklama

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin ailenin avukatları açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 20:07 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının ölümüne ilişkin ailenin avukatlarından açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin ailenin avukatları açıklama yaptı.

        Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Ailenin yakınları ve avukatları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Mardin Barosu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        - "Soruşturma kapsamında 4 tutuklu var"

        Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, basın mensuplarına dosyada gizlilik kararı bulunduğunu anımsatarak, hukuki süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

        Soruşturma makamı ve kolluk kuvvetleriyle tüm delillerin bir an önce toplanarak bu olayın bütün boyutlarıyla açığa çıkarılması için çalıştıklarını ifade eden Öner, "Gizlilik kararı gereği her türlü değerlendirmeyi maalesef yapamıyoruz. Daha önce kamuoyu ile paylaştığımız bilgiler dışında şu an için dosyada ekstra bir bilginin olmadığını da belirtmek istiyoruz. Soruşturma kapsamında 4 tutuklu var. Soruşturma makamınca, yakında iddianamenin hazırlanacağı ve davanın açılacağıyla ilgili bizlere bilgi geçildi." dedi.

        Olaya ilişkin özellikle sosyal medyada aileyi rencide edici paylaşımların yapıldığını aktaran Öner, herkesten daha fazla duyarlılık beklediklerini vurguladı.

        Öner, "Dosyamızda tutuklu bulunan kişi silaha çok rahat ulaşmış. Son dönemde ceza kanunumuzda yapılan değişikliklerin caydırıcılığı artıracağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Avukat Seher Acay da "Bu olayda bireysel silahlanmanın şiddeti ne kadar hızlı hale getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu şiddet vakalarının bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir." dedi.

        - "Olayla bağlantılı iki silah ele geçirilmiştir"

        Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Başak Ayyıldız, soruşturma kapsamında alınan gizlilik kararının maddi gerçeğin sağlıklı biçimde ortaya çıkarılması ve adaletin zarar görmemesi için alınmış yerinde bir hukuki tedbir olduğunu söyledi.

        Soruşturmanın bu çerçevede, Cumhuriyet savcılığı ile kolluk birimleri tarafından titizlikle ve hukuka uygun biçimde yürütüldüğünü gördüklerini dile getiren Ayyıldız, sürecin bu şekilde ilerlemesini son derece önemli bulduklarını kaydetti.

        Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Ayyıldız, şöyle konuştu:

        "Silahın teminine ilişkin yürütülen soruşturmada 1 kişi 6136 sayılı Kanun'un 12. Maddesi uyarınca tutuklanmış ancak bu kişi hakkında 'öldürme' dosyasıyla doğrudan bir bağlantı kurulamadığı için dosya tefrik edilmiş (ayrılmış) ve yargılaması ayrı bir dosya üzerinden sürdürülmektedir. Dosya kapsamında şüpheli M.C, ifadesinde 1 silah temin ettiğini beyan etmiş olsa da olayla bağlantılı 2 silah ele geçirilmiştir. Dosyada yer alan uzmanlık raporunda, bu silahlardan birinin 6136 sayılı Kanun kapsamında değerlendirildiği, diğerinin ise ateşli silah fişeklerini kullanmaya elverişli olmadığı tespit edilmiştir. Bunun dışında kalan ve kamuoyuna yansıyan iddiaların hiçbiri tarafımızca doğrulanmış değildir."

        Mardin Barosu Başkanı Ahmet Duyan da olayın başından itibaren Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon içerisinde olduklarını, süreci sonuna kadar takip edeceklerini, bu tür acı vakaların yaşanmaması için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

        Hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya ise aile olarak büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, olayın bir an önce aydınlatılmasını beklediklerini söyledi.

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'ndeki evlerinde Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.C, V.E, B.K. ve B.A, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Mardin'de makas atan motosiklet sürücüsü yakalandı
        Mardin'de makas atan motosiklet sürücüsü yakalandı
        Mardin'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücü...
        Mardin'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücü...
        Mardin'de öğrenciler "Akif" adlı sinema filmini izledi
        Mardin'de öğrenciler "Akif" adlı sinema filmini izledi
        Mardin'de "Aile Yılı" kapsamında 47 çift umreye gönderilecek
        Mardin'de "Aile Yılı" kapsamında 47 çift umreye gönderilecek
        Mardin'de aynı aileden 3 kişinin ölü bulunması ile ilgili tutuklu sayısı 4'...
        Mardin'de aynı aileden 3 kişinin ölü bulunması ile ilgili tutuklu sayısı 4'...
        Mardin'de 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenlendi
        Mardin'de 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenlendi