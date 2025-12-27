Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de yağmur ve sis etkili oldu

        Mardin'de etkili olan yağmur ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:18 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:18
        Mardin'de yağmur ve sis etkili oldu
        Mardin'de etkili olan yağmur ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde yağmurun yanı sıra etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, ulaşımda aksama yaşandı.

        Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği, karla karışık yağmur ve kar şeklinde hava durumunun tahmin edildiği belirtildi.

        Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı buzlanma ve don olabileceği kaydedilen açıklamada, "Buna bağlı olarak kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Hava şartlarının olumsuzluklarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

