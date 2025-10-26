Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Sanatçı Murat Boz Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Sanatçı Murat Boz, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 11:32 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:32
        Sanatçı Murat Boz Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Murat Boz, hayranlarıyla buluştu.

        Sanatçı Boz konserinde, "Yapar mısın?", "Uçurum", "Sallana Sallana", "Özledim" gibi sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte söyledi. Sanatçı, konser süresince dansları ve şarkılarıyla hayranlarına coşku dolu anlar yaşattı.

        Konserin bir bölümünde sahneden inen Boz hayranlarıyla kucaklaştı.

        Boz, jüri üyesi olduğu bir yarışma programında kendi takımının şampiyonu Ferat Üngür'ü de sahnesinde ağırladı.

        Üngür seslendirdiği "Leylim Ley" ve "Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi" şarkılarındaki performansıyla dinleyicilerden alkış aldı.

        Boz, sahnede "Beni çok güzel karşıladınız. Medeniyetler şehri Mardin'de olduğum için çok mutluyum. Mardin halkı beni evimde hissettirdi." ifadelerini kullandı.

