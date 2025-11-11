Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu'daki çöp kovalarını yeniledi

        Mardin Büyükşehir Belediyesi merkez Artuklu ilçesi 1. Cadde'deki çöp kovalarını yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 22:01 Güncelleme: 11.11.2025 - 22:01
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu'daki çöp kovalarını yeniledi
        Mardin Büyükşehir Belediyesi merkez Artuklu ilçesi 1. Cadde'deki çöp kovalarını yeniledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca Artuklu'da yürütülen çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları kapsamında 1. Cadde'deki eski çöp kovaları yenilendi.

        Çalışma kapsamında, tarihi caddeye uygun ahşap görünümlü modern çöp kovaları yerleştirildi.

        Vatandaşların çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını teşvik edecek proje ile hem caddenin temizliği hem de görsel bütünlüğün sağlanması hedefleniyor.

        Benzer yenileme çalışmalarının ilerleyen süreçte kentin farklı bölgelerinde de devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

