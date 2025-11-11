Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu'daki çöp kovalarını yeniledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi merkez Artuklu ilçesi 1. Cadde'deki çöp kovalarını yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca Artuklu'da yürütülen çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları kapsamında 1. Cadde'deki eski çöp kovaları yenilendi.

Çalışma kapsamında, tarihi caddeye uygun ahşap görünümlü modern çöp kovaları yerleştirildi.

Vatandaşların çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını teşvik edecek proje ile hem caddenin temizliği hem de görsel bütünlüğün sağlanması hedefleniyor.

Benzer yenileme çalışmalarının ilerleyen süreçte kentin farklı bölgelerinde de devam edeceği belirtildi.