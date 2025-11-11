Midyat Devlet Hastanesi'nde "Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" projesi hayata geçirildi

Midyat Devlet Hastanesi'nde "Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" adlı sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Hastanede tedavi gören çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında çocuk servisinde düzenlenen etkinlikte, hastalara oyuncak hediye edildi, sağlık çalışanları çocuklarla oyun oynadı.

Hastane Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle çocukların tedavi süreçlerine olumlu katkı sağlanmasının amaçlandığın söyledi.

Peköz, "Çocuklarımız hastanede yatarken sıkılabiliyor ve bu durum tedavi süreçlerini etkileyebiliyor. Bu yüzden onlara moral vermek, yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak istedik. Artan desteklerle birlikte her çocuğumuza taburcu olurken bir oyuncak hediye etmeyi hedefliyoruz. Bu etkinliği iki ayda bir düzenli hale getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, İlçe Sağlık Müdürü Kenan İlkay Alp, hastane yönetimi ve sağlık personeli katıldı.