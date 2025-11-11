Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat Devlet Hastanesi'nde "Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" projesi hayata geçirildi

        Midyat Devlet Hastanesi'nde "Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" adlı sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 17:47 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat Devlet Hastanesi'nde "Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" projesi hayata geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Midyat Devlet Hastanesi'nde "Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" adlı sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

        Hastanede tedavi gören çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında çocuk servisinde düzenlenen etkinlikte, hastalara oyuncak hediye edildi, sağlık çalışanları çocuklarla oyun oynadı.

        Hastane Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle çocukların tedavi süreçlerine olumlu katkı sağlanmasının amaçlandığın söyledi.

        Peköz, "Çocuklarımız hastanede yatarken sıkılabiliyor ve bu durum tedavi süreçlerini etkileyebiliyor. Bu yüzden onlara moral vermek, yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak istedik. Artan desteklerle birlikte her çocuğumuza taburcu olurken bir oyuncak hediye etmeyi hedefliyoruz. Bu etkinliği iki ayda bir düzenli hale getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programa, Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, İlçe Sağlık Müdürü Kenan İlkay Alp, hastane yönetimi ve sağlık personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!

        Benzer Haberler

        Kaymakam Safitürk, şehadetinin 9'uncu yılında Derik'te anıldı
        Kaymakam Safitürk, şehadetinin 9'uncu yılında Derik'te anıldı
        Şehit Kaymakam Safitürk görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde anıldı
        Şehit Kaymakam Safitürk görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde anıldı
        Mardian Mall'dan milli ağaçlandırma gününe anlamlı destek
        Mardian Mall'dan milli ağaçlandırma gününe anlamlı destek
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu 1. Cadde'de çöp kovalarını yeniliyor
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu 1. Cadde'de çöp kovalarını yeniliyor
        Mardin'de beton mikserinin çarptığı Süleyman, öldü
        Mardin'de beton mikserinin çarptığı Süleyman, öldü
        Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı