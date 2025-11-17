Habertürk
Habertürk
        Mardin Haberleri

        Mardin'de "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisi açıldı

        Mardin'de Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 14:25 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:25
        Mardin'de "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisi açıldı
        Mardin'de Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisi açıldı.

        Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Sakıp Sabancı Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde açılan sergide, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, hattat Mehmet Vanlıoğlu ile tezhip sanatçılarının hazırladığı eserler yer aldı.

        Sergide, asılları Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen padişah gömleklerinin replikaları (kopya) yer alan eserler, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

        Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, gazetecilere, 15 yıl önce başlayan bir koleksiyondan oluşan serginin hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok yerde sergilendiğini söyledi.

        Yoğun ilgiden koleksiyonun Mardin'de ikinci kez sergilendiğini ifade eden Vanlıoğlu, şöyle konuştu:

        "Asılları, Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nde olan dualı gömleklerin replikalarını yaptık. Bunun yanında bir de peygamber gömlekleri var. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen peygamberlerin bahislerini ayeti kerimeler ile gömlekle nakşettik. Bir tual gibi gömleklerin üzerine hikayelerini anlattık. Sergimiz, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya, Azerbaycan ve Türkiye’de birçok yerde açıldı. Gittiğimiz yerlerden tekrar talepler alıyoruz. Gömlekler çok ilgi çekiyor."

        Vanlıoğlu, Mardinlileri sergiyi görmeye davet etti.

        Sanatseverler, 25 eserin yer aldığı sergiyi 21 Kasım'a kadar ziyaret edebilecek.

