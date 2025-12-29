Mardin'de zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu
–Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu.
–Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Mardin-Şırnak kara yolunda tır, tanker ve otomobillerden oluşan 7 araç kaza yaptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 7 araçta hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.