Mardin'de zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 7 araçta hasar oluştu.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Mardin-Şırnak kara yolunda tır, tanker ve otomobillerden oluşan 7 araç kaza yaptı.

