Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Mardin'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte ruhsatsız silah satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uzun namlulu silah, 5 tabanca, 3 tüfek, 158 mühimmat ve 16 şarjör ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlardan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

