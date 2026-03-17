Mardin'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.



Selahaddin Eyyübi Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada, S.H.G. (21), M.G. (30), S.T. (22) ve M.T. (40) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

