Mardin'de çamura saplanan 2 keçiyi itfaiye kurtardı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde çamura saplanan 2 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 28.03.2026 - 21:05
Kırsal Akça Mahallesi'nde yağmurun ardından oluşan çamura giren 2 keçi mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merdivenli araç yardımıyla çamurlu alana ulaşan ekipler, keçileri saplandığı yerden kurtardı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri