Mardin'de 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi
Giriş: 27.03.2026 - 17:02
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Nusaybin'de durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
