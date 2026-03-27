Mardin'de sis etkili oldu

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede sabah saatlerinde başlayan sis, görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, sis nedeniyle araçların hızlarını düşürerek kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri, sisin etkili olduğu noktalarda dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

