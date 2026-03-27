Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.



Çalışma kapsamında Kızıltepe ilçesinde bir ikamette yapılan aramada, 189.96 gram bonzai,121.53 gram esrar, 3.50 gram metamfetamin, 0.71 gram kokain, 28 sentetik ecza hap, 2 şişe aseton ve 2 hassas terazi ele geçirildi.



Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



