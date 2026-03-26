Mardin'de geri manevra yapan aracın park halindeki motosikletlere çarpması güvenlik kamerasında

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın park halindeki motosikletlere ve bir iş yerinin dış mekan korkuluğuna çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.



13 Mart Mahallesi Işık Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, 06 DDB 962 plakalı hafif ticari araçla geri manevra yaparken fren yerine gaza bastı.



Kontrolden çıkan araç, bir iş yerinin önünde bulunan park halindeki motosikletlere ve dış mekan korkuluğuna çarptı.



3 motosiklet ile korkuluğun hasar gördüğü kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.



Kayıtta, kontrolden çıkan aracın motosikletlere ve korkuluğa çarptığı, kazanın ardından araçtan inen sürücüyü çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.



