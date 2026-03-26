Mardin'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.



Bahçelievler Mahallesi'nde, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen ambulans, tır ve transit çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, araçlarda bulunan M.K. (42), B.K. (28), A.E. (22) ve Z.T. (36) yaralandı.



Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

