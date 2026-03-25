Mardin Valisi Tuncay Akkoyun muhtarlarla bir araya geldi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin ve Yeşilli ilçelerinde görev yapan muhtarlar mahallelerine ilişkin ihtiyaç, talep ve önerilerini Vali Akkoyun'a iletti.



Akkoyun, iletilen sorunların çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirleri ve daire başkanlarına talimat verdi.



Toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Sait Demirhan, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ahmet Tulga ve ilgili kurum amirleri katıldı.

