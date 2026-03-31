Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

