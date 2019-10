Mardin’de gösteri ve yürüyüşler 30 gün süreyle yasaklandı

Mardin’de her türlü gösteri ve yürüyüşlerin, 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda görev ve sorumlulukları tanımlanan, devletin bütünsel organizasyonunun bir parçası ve temel görevi vatandaşların mahalli ve müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak olan bazı belediyelerin, terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağını, mali kaynak ve araçgerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye çalışıldığı belirtildi. Açıklamada, “Hatta bu belediyeleri ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmışlardır. Belediye başkanı görevlendirmeleriyle belediyelerin sağladığı imkanları kaybeden bölücü terör örgütü ve onun güdümündeki siyasal uzantıları, militan bulma, maddi kaynak temin etme ve kendi tabanını yönlendirmedeki sıkıntıları çözmek adına 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kendileri açısından bir fırsat olarak görmüştür. Terör örgütü, seçildikleri zaman kolay yönetebilecekleri, kendi güdüm ve yönlendirmesinde olacak kişilerin aday gösterilmesi için büyük çaba sarf etmiş, bu kişileri bazı belediyelerde bilerek ve isteyerek aday göstermiştir. Bu durumun adli ve idari soruşturmalar ile tespit edilmesi sonucu, İçişleri Bakanlığınca terör örgütleri ile iltisakirtibatı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları Anayasanın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesine istinaden görevden uzaklaştırılmış, yerlerine Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca belediye başkan vekilleri görevlendirilmiştir” denildi.



Her türlü eylem ve gösterişler 30 gün süreyle yasaklandı

PKK/KCK, DEAŞ terör örgütlerine karşı hazırlanan Barış Pınarı Harekatının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 09 Ekim 2019 günü saat 16.00’dan itibaren icra edilmeye başlandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Konu ile ilgili olarak PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütleri üst yönetiminin talimatları doğrultusunda Barış Pınarı Harekatını protesto etmek amacıyla önümüzdeki dönemde ülkemiz genelinde terör örgütleri ve terör örgütlerinin güdümünde faaliyet gösteren oluşumlar tarafından yasa dışı etkinlikler düzenlenebileceği şeklinde bilgiler elde edilmiştir. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamı dışında kalan kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında ve kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantı, tören, karşılama, uğurlama gibi resmi nitelikteki etkinlikler hariç olmak üzere; İlimiz sınırları içerisinde her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşun kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsil, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş, pankart asılması gibi etkinliklerin 17 Ekim 2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Mardin il merkezimiz ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde yasaklanmıştır.”

